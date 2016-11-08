Движение на синей ветке метро в Москве прерывалось из-за неизвестного человека в тоннеле

Поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро следовали вечером с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Интервалы были увеличены на западном участке линии из-за инцидента с пассажиром. На данный момент движение восстановлено и осуществляется по графику», - отметили в пресс-службе, не уточнив подробностей.

В правоохранительных органах столицы ТАСС сообщили, что движение временно останавливалось из-за неизвестного, который был замечен в тоннеле между станциями метро «Кунцевская» и «Славянский бульвар». По данным источника, для его задержания снималось напряжение с контактного рельса.

«В ходе обследования пути в подземном тоннеле никто обнаружен не был, после чего движение поездов восстановили. Сотрудники полиции изучают записи видеокамер наблюдения на платформах», - сказал собеседник агентства.