Трамп лидирует в Кентукки после начала публикации результатов выборов в США

В 6 pm Североамериканского восточного времени (2.00 мск 9 ноября) началась публикация предварительных результатов президентских выборов в США.

Первые результаты пришли из «красных» (прореспубликанских) штатов Индиана и Кентукки, где ожидаемо лидирует Дональд Трамп. После подсчета первых 2 000 голосов в Кентукки Трамп набирает более 79%, за его соперницу Хиллари Клинтон — 18%, пишут РИА «Новости». В Кентукки на кону 8 голосов выборщиков. Экзит-поллы подтверждают победу Трампа в этих двух штатах.

Однако, отмечает The Washington Post, официально говорить о том, что кандидат «взял» конкретный штат, можно будет только с 7 pm (3.00 мск), когда закроются оставшиеся участки в Индиане и Кентукки, а также в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте и Виргинии. К этому же времени ожидаются предварительные результаты с участков ключевого штата Флорида.