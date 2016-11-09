Трамп спутал округ со страной в твите о проблемах с голосованием

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в своем твите написал о проблемах с машинами для голосования «по всей стране», на что незамедлительно отреагировал телеканал CNN. Именно на этот канал в своем Twitter сослался Трамп. По мнению ведущего CNN, «мистер Трамп допустил опечатку», поскольку проблемы с машинами наблюдались в единственном округе штата Юта, а не во всей стране. В английском языке слова «страна» (country) и «округ» (county) близки по написанию.

Ранее Трамп говорил, что на многих избирательных участках машины для голосования при нажатии голосующим кнопки «республиканцы» автоматически переключаются на «демократы». Он сообщил об этом в интервью телеканалу Fox News, отметив, «поступают многочисленные жалобы» с различных участков. В ходе предвыборной кампании Трамп много раз предупреждал о возможных подтасовках на выборах.

Как пишет ресурс Politico, в действительности проблемы носят строго локальный характер. Наибольшее количество отказов машин для голосования наблюдалось в четырех округах штата Пенсильвания, однако это давно известная проблема, вызванная возрастом машин, и она не повлияет на исход выборов, пишет ресурс. Отдельные отказы наблюдались в девяти американских штатах, включая Нью-Йорк, Техас, Иллинойс и Коннтектикут.