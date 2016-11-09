Клинтон выиграла Вермонт, Трамп – Индиану и Кентукки

Республиканец Дональд Трамп опережает соперницу-демократа Хиллари Клинтон на ранней стадии подведения итогов голосования в ходе президентских выборов в США. По данным на 3.00 мск, Клинтон взяла небольшой штат Вермонт (три голоса выборщиков), а Трамп - традиционно республиканские Индиану (11 голосов) и Кентукки (8 голосов).

Таким образом, «счет» на этот момент - 19 к трем в пользу Трампа. Всего для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков. На очереди - крупный штат Огайо (18 голосов) и предварительные итоги в ключевом штате Флорида.