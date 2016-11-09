В ключевом штате Флорида Трамп и Клинтон лидируют с переменным успехом

Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон и ее соперник Дональд Трамп несколько раз менялись местами при подсчете голосов в ключевом и колеблющемся штате Флорида. После подсчета 43% голосов Трамп набирает 49,1% голосов против 48,1% у Клинтон, но расстановка сил еще может не раз измениться, пишет The Wall Street Journal.

Кандидат, победивший во Флориде, получит 29 голосов выборщиков. Проигрыш этого штата для Трампа фактически означает проигрыш выборов, неоднократно отмечали политологи. Всего для избрания президентом США кандидату необходимо заручиться поддержкой минимум 270 членов коллегии выборщиков. Последние участки во Флориде закрываются в 4.00 мск.