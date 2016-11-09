Трамп получил пять голосов выборщиков Западной Виргинии, победил в трех штатах

По состоянию на 3.50 мск кандидат на выборах президента США от республиканской партии Дональд Трамп выиграл еще один штат - Западную Виргинию и пять голосов ее выборщиков. Таким образом, на раннем этапе подсчета голосов выборщиков Трамп выиграл три штата, включая Индиану и Кентукки, и опережает соперницу - Хиллари Клинтон - 24 к трем.

Пока не объявлены результаты ни по одному из ключевых штатов. По предварительным данным, в плотной борьбе в ключевой Флориде выигрывает Клинтон - после подсчета 73% голосов отрыв достиг 2,4 п. п. Первые данные из колеблющихся штатов отдают победу Клинтон в Огайо и Северной Каролине.