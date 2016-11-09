Клинтон опередила Трампа по голосам выборщиков

По данным на 4.00 мск, кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон вырвалась вперед по голосам выборщиков - 44 голоса против 31 у соперника Дональда Трампа. Это произошло после подведения итогов выборов в традиционно демократических штатах Атлантического побережья - Клинтон гарантировала победу в округе Колумбия, Мэриленде, Делавэре и Массачусетсе. Трамп тем временем выиграл Оклахому с семью голосами выборщиков.

Пока не подведены итоги ни по одному из колеблющихся штатов, однако пока у Клинтон перевес в ключевых Флориде и Огайо. Проигрыш Флориды для Трампа означает проигрыш выборов, отмечали политологи.