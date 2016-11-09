Клинтон и Трампа во Флориде разделяют меньше 1000 голосов

Меньше тысячи голосов избирателей разделяют республиканца Дональда Трампа и демократа Хиллари Клинтон в ходе подсчета голосов на президентских выборах в США в ключевом штате Флорида. По данным Reuters, после подсчета 86% голосов, у Трампа 3 млн 929 тысяч 859 голосов, у Клинтон - 3 млн 929 тысяч 119 голосов - разница всего 740.

Флорида была главным полем боя на выборах 2000 г., которые в этом штате с ничтожным отрывом выиграл республиканец Джордж Буш, тем самым обеспечив себе президентство. 16 лет назад CBS News и NBC News преждевременно объявили о победе во Флориде над Бушем демократа Альберта Гора. Дискуссии специалистов по электоральной географии о том, насколько ошибка СМИ могла повлиять на исход беспрецедентно равной борьбы кандидатов на пост президента США, продолжаются до сих пор.