Трамп побеждает в ключевом Огайо

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп побеждает в ключевом штате Огайо, забирая 18 голосов выборщиков, прогнозируют AP, NBC и CNN. Это подтверждают предварительные итоги голосования: согласно электоральной карте AP, Трамп в Огайо ведет 53,3% к 42,3% при 68% подсчитанных голосов. Таким образом на 6.40 мск у Трампа 168 голосов выборщиков против 122 у демократа Хиллари Клинтон.

Огайо - это большой проигрыш демократов: на прошлых выборах штат голосовал за действующего президента Барака Обаму.

AP оставила за Клинтон ключевой штат Виргиния (13 выборщиков) и небольшой по населению, пограничный с Мескикой Нью-Мексико (5 выборщиков). Итоги по Флориде еще не подведены, но отрыв Трампа от Клинтон в этом штате превышает 100 000 голосов избирателей при 99,3% подсчитанных бюллетеней.