Подлодка Нидерландов пыталась приблизиться к авианосной группе ВМФ России

Подлодка ВМС Нидерландов 9 ноября пыталась приблизиться к авианосной группе ВМС России в Средиземном море для слежки. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В восточной части Средиземного моря корабельной поисково-ударной группой в составе больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" была обнаружена дизель-электрическая подводная лодка ВМС Нидерландов (предположительно "Валрус"), попытавшаяся приблизиться для слежения за корабельной авианосной группой Северного флота», - уточнил он.

По его словам, «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» при помощи гидроакустических комплексов и противолодочных вертолетов обнаружили субмарину на расстоянии 20 км от авиагруппы.

С подводной лодкой был установлен контакт. Российские корабли более часа отслеживали ее маневрирование и «вынудили покинуть район нахождения корабельной авианосной группы». «Такие неуклюжие попытки опасно маневрировать в непосредственной близости от группы российских кораблей могли привести к тяжелым навигационным происшествиям», - сказал Конашенков, добавив, что, несмотря на это, противолодочные силы авиационной группы отработали организацию противолодочной обороны.