Комитет Госдумы рекомендовал принять бюджет ПФР на 2017-2019 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в среду рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.

Согласно документу, доходы ПФР в 2017 г. прогнозируются в сумме 8 трлн 364 млрд руб., расходы предусматриваются в сумме 8 трлн 584 млрд руб. Дефицит бюджета ПФР в 2017 г. составит 220 млрд руб. Трансферт из федерального бюджета в 2017 г. составит 3 трлн 783 млрд руб.

В 2018 г. поступление доходов ожидается в сумме 8 трлн 530 млрд руб., расходы составят 8 трлн 727 млрд руб. Дефицит ожидается в сумме 196,7 млрд руб., межбюджетный трансферт из федерального бюджета - в размере 3 трлн 631 млрд руб. Доходы в 2019 г. оцениваются в размере 8 трлн 920 млрд руб., расходы составят 9 трлн 088 млрд руб. Дефицит составит 168 млрд руб., трансферт из федерального бюджета - 3 трлн 703 млрд руб.