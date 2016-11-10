Пентагон назвал число жертв от авиаударов США в Ираке и Сирии

В результате авиаударов США по объектам «Исламского государства» (запрещено в России) в Ираке и Сирии в период с 20 ноября 2015 г. по 10 сентября 2016 г. погибли 64 мирных жителя и восемь получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Пентагона полковника Джона Томаса.

По его словам, несмотря на принятые меры предосторожности при авиаударах, жертвы среди мирного населения, к сожалению, были. Томас заверил, что военные США делают все, чтобы минимизировать потери гражданского населения.

По данным Пентагона, всего с ноября 2014 г. в Ираке и Сирии из-за действий ВВС США погибло 119 мирных жителей, еще 37 пострадали. Агентство подчеркивает, что эти данные не включают в себя расследование об ударе в июле по окрестностям сирийского города Манбиджа.