Россиянин впервые стал вице-президентом Интерпола

Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук назначен вице-президентом этой организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Интерпола.

Собеседник «РИА Новости» в международной организации подчеркнул, что россиянин не только занял пост вице-президента от Европы впервые с момента вступления России в Интерпол более четверти века назад. Он также был избран 127 голосами «за» всего при 10 «против» и 8 воздержавшихся.

Прокопчук был назначен руководителем российского бюро Интерпола в июне 2011 г. по указу президента Дмитрия Медведева. Обращаясь к участникам голосования, он выразил надежду, что его более чем 30-летний опыт службы в правоохранительных органах будет востребован международной организацией.

«В условиях нашего постоянно меняющегося мира, где возникают все новые глобальные угрозы, я полностью осознаю, насколько важно Интерполу продолжать оставаться на несколько шагов впереди [преступников], и намерен делать все, что в моих силах, с целью помочь Интерполу полностью реализовать свой потенциал», – отметил Прокопчук.

Ассамблея Интерпола проходит в течение четырех последних дней на индонезийском острове Бали. В рамках заседаний рассматриваются три главных вопроса: противодействие терроризму, организованной преступности и киберпреступности.

В ходе ассамблеи также было выбрано новое руководство международной организации. Преемником Мирей Баллестрази, которая занимала должность президента Интерпола с ноября 2012 г., стал заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.