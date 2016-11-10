Киев опровергает наличие в Крыму «украинских диверсантов»

В Крыму нет «украинских диверсантов», заявил «Интерфаксу» представитель минобороны Украины Андрей Лысенко.

«В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение свое высшее российское руководство, народ и международное сообщество», – сказал Лысенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 9 ноября задержали украинского шпиона, планировавшего диверсии в Севастополе.