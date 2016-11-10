Вьетнам отказался от строительства АЭС вместе с «Росатомом» – СМИ

Правительство Вьетнама отказалось от планов строительства первой в стране АЭС «Ниньтхуан-1». Об этом сообщает в четверг, 10 ноября, The Wall Street Journal со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Такое решение было принято в связи со снижением стоимости традиционных энергоносителей и замедлением темпов роста спроса на электроэнергию во Вьетнаме. «Атомная энергия сейчас менее конкурентна, чем другие энергоресурсы, и не является экстренной необходимостью», – цитирует издание председателя государственной энергетической компании Vietnam Electricity Зыонг Куанг Тханя.

Планируется, что правительство Вьетнама на этой неделе передаст свой план по отмене проекта Национальной ассамблее, отмечает «РИА Новости». Этот законодательный орган может ратифицировать документ в течение ноября. Именно он в 2009 г. одобрил строительство двух АЭС в провинции Ниньтхуан на 4000 МВт.

Правительство выбрало российскую компанию «Росатом» и японскую Japan Atomic Power для реализации проекта. Летом 2015 г. «Росатом» и электроэнергетическая корпорация Вьетнама EVN подписали в Ханое соглашение по реализации первого этапа проекта строительства АЭС «Ниньтхуан-1» по российскому проекту. Для реализации проекта Вьетнаму необходимо было предоставить государственный российский кредит в $8 млрд.

Первоначально строительство АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя блоками по 1000 МВт каждый ожидалось начать в 2013–2014 гг., построить – к 2020 г. Но в феврале 2013 г. по просьбе вьетнамской стороны сроки ввода энергоблоков были перенесены на 2023–2024 гг. Начало строительства станции было запланировано на 2017 г., напоминает «Интерфакс».