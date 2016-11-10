Пентагон сообщает о полетах авиации «Адмирала Кузнецова» над Сирией

В Пентагоне ожидают уже на этой неделе начала российских массированных авиа- и ракетных ударов по целям в Сирии с использованием палубной авиации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом заявили в штаб-квартире минобороны США.

По данным американских военных источников, базирующиеся на авианосце палубные истребители Су-33 и МиГ-29К с боекомплектом уже начали полеты над территорией Сирии.

В Пентагоне отмечают, что «есть признаки того, что палубная авиация "Адмирала Кузнецова" будет частью более крупных комбинированных сил, которые будут задействованы в операции в сирийском городе Алеппо уже на текущей неделе».

Американские военные отмечают, что авианосная ударная группа ВМФ России в составе авианосца «Адмирал Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и двух эсминцев выдвинулась в район к юго-востоку от Кипра «на дальность нанесения ударов по Алеппо». Американские военные добавляют, что фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами дальнего радиуса действия «Калибр», также будет участвовать в атаке.

Ранее источник «Интерфакса» в Минобороны России сообщал, что самолеты тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и корабли Военно-морского флота России готовятся нанести удары по боевикам на дальних подступах к Алеппо.

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В составе группы, в частности, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».