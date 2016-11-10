Губернатор Петербурга снизит себе зарплату на 250 000 рублей

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил снизить зарплату себе и всем чиновникам Смольного. Это сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на поправку, которую он внес ко второму чтению проекта городского бюджета. Расходы на содержание губернатора предложено сократить с 3,6 млн руб. на 250 000 руб. Содержание спикера Заксобрания Вячеслава Макарова может быть уменьшено на 242 000 руб. до 3,2 млн руб. Также предлагается сократить зарплаты чиновников всех комитетов и районных администраций.

Для того чтобы сократить расходы на содержание чиновников, комитет финансов решил заморозить индексацию расчетной единицы – базового показателя для вычисления оклада и премии конкретного госслужащего. В следующий раз ее могут увеличить только в 2018 г., а не в 2017 г., как планировалось ранее.