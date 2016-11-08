Пресс-служба правительства опровергла сообщение о повышении зарплат чиновников

Департамент пресс-службы и информации правительства опроверг информацию, что зарплата федеральных чиновников с января 2019 г. будет повышена на 38%, сообщает РБК. Ранее это со ссылкой на тот же департамент сообщил телеканал RT. В Минфине о таких планах не знают. «Такой информации нет», – сказала РБК главный специалист – эксперт отдела по связям с общественностью и СМИ министерства Елена Захаренко.

«Я вообще не располагаю информацией, что такое увеличение планировалось», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вы знаете, что сейчас пауза с увеличением есть, мне неизвестно о каких-то сроках, когда эта пауза будет прервана», - цитирует его ТАСС.

RT ссылался на «пункт 13 плана мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 гг.». В соответствии с этим пунктом в IV квартале 2018 г. должны быть приняты нормативные правовые акты по увеличению гарантированной части денежного содержания чиновников. Вступят в силу эти акты с 1 января 2019 г.

Канал также отмечал, что, несмотря на действующий с 2014 г. мораторий на индексацию зарплат чиновников, по данным Росстата за январь – июнь 2016 г., среднемесячная зарплата чиновников органов федеральной власти центральных аппаратов министерств и ведомств выросла на 103,5% в годовом измерении, а региональных – на 107,7%.