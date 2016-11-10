Мэй и Трамп договорились сохранять особые отношения между Великобританией и США

Премьер Великобритании Тереза Мэй обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества. В ходе телефонного разговора они договорились сохранять особые отношения между государствами, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера.

«Премьер-министр переговорила во второй половине дня с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на выборах, достигнутой в нелегкой борьбе. Избранный президент сказал, что с нетерпением ждет сотрудничества с премьер-министром и поздравил ее с недавним назначением», - заявил официальный представитель канцелярии.

Трамп выразил уверенность в том, что особые отношения между Вашингтоном и Лондоном будут только развиваться.