Британский премьер готова сотрудничать с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах после тяжелой предвыборной борьбы. Как передает ВВС, она напомнила, что Великобританию и США давно соединяют «особые отношения», основанные на общих ценностях - свободе, демократии и предпринимательской инициативе. Она выразила уверенность, что страны останутся близкими партнерами в торговле, в сфере обороны и безопасности: «Я намерена сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом ради укрепления этих отношений и ради обеспечения безопасности и процветания нашим странам на долгие годы».

Ранее о готовности сотрудничать и об общих ценностях с США Трампу заявила канцлер Германии Ангела Меркель.