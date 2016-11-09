Поддерживавший Клинтон итальянский премьер-министр констатировал начало нового сезона

Поддерживавший Хиллари Клинтон премьер-министр Италии Маттео Ренци поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. «Это отражает факт, что мы находимся в новом сезоне и что пора поразмыслить о том, как наша страна может построить сильные институты, которые будут сильнее конкретных политических альянсов или результатов выборов», - сказал он.

The Wall Street Journal отметила, что в 2016 г. рейтинги Ренци снижались на фоне расцвета партий, выступающих против истеблишмента. Эти перемены в обществе происходят на фоне разочарования в связи с продолжающимися уже много лет проблемами в экономике Италии.