Олланд поздравил Трампа после совещания с Меркель

Президент Франции Франсуа Олланд поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, заявил о намерении сотрудничать с США, но призвал всех сделать выводы из случившегося. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в окружении президента, он прокомментировал результаты выборов после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Олланд отметил, что новый президент США был выбран в результате демократических выборов из двух политиков. США он назвал одним из партнеров первого плана для Франции. По его словам, Франция незамедлительно вступит в контакт с новой администрацией США для обсуждения важнейших мировых проблем, в том числе ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Франция продолжит трансатлантическое сотрудничество, но не пойдет ни на какие уступки и сохранит независимую политику.

Результат выборов, по мнению Олланда, показал, что люди обеспокоены беспорядком в мире, и из этой ситуации обязательно нужно извлечь уроки и найти ответы на тревоги граждан, не нарушая основных принципов демократии и действующей социальной модели. «После этих выборов мы должны проявить ответственность больше, чем когда-либо», - сказал он.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс в Twitter отметил, что американский народ сделал свой выбор. «Это скажется на всем мире, нужно смотреть фактам в глаза и оставаться верными нашим ценностям».

Франция будет сотрудничать с Трампом, пообещал ранее министр иностранных дел Жан-Марк Эйро. Как передает Reuters, он добавил, что личность нового президента США вызывает вопросы. И ему пока непонятно, что означает избрание Трампа для основных вызовов международной политики - от изменений климата и соглашений по ядерной программе Ирана до войны в Сирии.