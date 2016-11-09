Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Российский президент выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску «эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности». «Убеждён, что выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учёта позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества», - говорится в телеграмме.

На церемонии вручения верительных грамот Путин заявил, что в Москве готовы к восстановлению полноформатных отношений с США, но это будет непростой путь. «Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты США [Дональда Трампа], которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией», - сказал он. По его словам, не вина России, что российско-американские отношения находятся в «таком состоянии»: «Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами».

Экс-министр финансов Алексей Кудрин написал в Twitter, что «американские выборы показывают, что нынешняя динамика глобальных процессов многих не устраивает. Продолжение Brexit». По его словам, несмотря на некоторые заявления Трампа по экономическим вопросам, он зависит от сложившейся системы, которая «сгладит» его неоднозначные намерения.

«Интерфакс» сообщил, что Госдума встретила новость об избрании Дональда Трампа аплодисментами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется, что с избранием нового президента США станет возможен более конструктивный диалог: «Нынешние российско-американские отношения нельзя назвать дружескими. Хочется верить, что с новым президентом США возможен более конструктивный диалог наших стран». Он сказал, что для России важно, чтобы отношения между странами строились на базе взаимного уважения и равноправного партнерства, а сотрудничество носило взаимовыгодный характер: «Только в этом случае мы сможем наши отношения поднять на новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран». По его словам, «российская сторона всегда подчеркивала, что мы считаем выборы президента США исключительно внутренним вопросом этой страны, и Россия с уважением относится к выбору американского народа».

Единоросс Сергей Железняк выразил надежду, что из лексикона Вашингтона уйдет антироссийская риторика, на которую делала ставку Клинтон. «Мы готовы к сотрудничеству с новыми американскими властями по всем тем вызовам, которые сегодня существуют. Дональд Трамп провел очень непростую кампанию, и его можно поздравить с заслуженной победой», - сказал он. Результаты состоявшихся выборов президента США стали доказательством того, что «люди устали от искусственной конфронтации и навязываемой глобализации», сказал Железняк «Ведомостям»: «Ход и итоги завершившейся избирательной кампании продемонстрировали раздражение американцев агрессивностью и неэффективностью политики предыдущей вашингтонской администрации, которая делала американцев заложниками своих непродуманных и разрушительных действий». Депутат-единоросс Вячеслав Никонов назвал выборы «протестными», но добавил, что их результаты дают шанс для разрядки в отношениях США и России. Он напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп «выступал с позицией изоляционизма» и говорил, что «Америка должна заниматься своими внутренними делами».

Поздравить Трампа пообещала и думская фракция ЛДПР. «Мы наверстаем ему телеграмму с поздравлениями: «Дорогой Дональд, поздравляем вас с заслуженной победой. Бабушка Хиллари пускай отдыхает», - сказал журналистам лидер партии Владимир Жириновский. При этом председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключил, что после инаугурации Трамп может и отказаться от предвыборных заявлений о том, что с Россией нужно выстраивать конструктивные отношения. «История, в том числе и новейшая, знает немало примеров, когда предвыборная риторика победившего кандидата менялась в деструктивную сторону по отношению к России. И можно предположить, что Трамп просто играл с теми или иными электоральными группами, которые были не согласны с резкой риторикой госпожи Клинтон», - цитирует политика агентство «Москва».

«В 18 лет девушка бывает непредсказуемой, а в 70 лет и тем более, мы сегодня с удовольствием встречали эти итоги», - отметил председатель комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов (КПРФ). «Похоже, что побеждает Дональд Трамп. Пустячок, а приятно, что все-таки не Хиллари Клинтон, которую мы хорошо помним в качестве госсекретаря, с именем которой связаны хаос и кровь в Северной Африке. И которая при этом испытывает какие-то личные неприязненные чувства к России и нашему лидеру. Судя по заявлениям Трампа, у него нет личного антагонизма к Владимиру Путину», - заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что исторически СССР и России всегда было проще договариваться с президентами США от Республиканской партии.

На улучшение двусторонних отношений надеется председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он отметил, что не ожидал такого результата выборов, потому что Трамп шел против системы, а «американцы приучили» верить, что система всегда будет сильнее.

«Праздник непослушания белых американцев мужского пола пройдет, настанут будни. Эмоции схлынут, завышенные ожидания рассыплются», - считает политолог Константин Калачев. «Американский истеблишмент извлечет уроки, для них это - полезная встряска, а для нас это возможность продолжить разговоры о невероятном везении Владимира Путина», - сказал он «Ведомостям». Правда, ровно до того момента, когда Трамп и Путин начнут диалог, подчеркивает он. По мнению Калачева, пока цели внешней политики России четко не артикулированы, зато очевидно, что предвыборный лозунг Трампа и обвинения в связях с Россией ограничивают его свободу маневра. «Взаимопонимание будет искать не так просто, как некоторым кажется. США устроили себе второй День независимости не просто так: там тоже хотят сильного и решительного президента», - говорит он. Роль России в этих выборах не стоит преувеличивать - выбор американцев определили внутренние проблемы, а голосование было протестным: Клинтон ничего нового не явила и оказалась слишком правильна и слишком скучна, объясняет политолог.