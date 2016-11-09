Песков: Путин не следил за выборами в США, прильнув к телевизору

http://tass.ru/politika/3769633 Президенту Владимиру Путину доложили о раскладе при подсчете голосов на выборах в США, как только ситуация прояснилась, и он принял к сведению эту информацию. Как передает ТАСС, это на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Естественно, он не следил за выборами, прильнув к телевизору, все-таки у него много дел, он президент России», - добавил он.

До официального вступления в должность Трампа визави Владимира Путина является Барак Обама, поэтому никаких контактов с новоизбранным президентом не запланировано, объяснил Песков. Он напомнил, что с нынешней администрацией США Москве придется работать еще несколько месяцев, «вернее, пытаться работать». «К сожалению, уровень наших отношений не соответствует ожиданиям российской стороны, вы это знаете», - отметил он.

Поздравительная телеграмма Путина Трампу «соответствует общей протокольной, дипломатической межгосударственной практике», также сказал чиновник.

«Это не означает, что в одночасье все спорные моменты наших двусторонних отношений могут исчезнуть с повестки дня, было бы глупо так думать, - сказал Песков. - Главное не это. Главное - иметь политическую волю и намерение решать эти спорные моменты путем диалога, а не путем конфронтации или тем более каких- то абсурдных запугиваний». «До того, как отношения улучшить, их нужно сначала вывести из состояния полки, на которой они находятся», - добавил он. Песков подчеркнул, что Россия ищет добрых отношений с США и имеет много сфер для сотрудничества, а также ищет такого сотрудничества с Соединенными Штатами. Он отметил, что, к сожалению, Москва не всегда встречает взаимность.

О деградации отношений заявил и сам президент Путин. В Москве готовы к восстановлению полноформатных отношений с США и хотят этого, но путь к этому будет непростым «с учетом той деградации», в которой они находятся, сказал он на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов в Кремле.