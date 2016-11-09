Трамп победил

Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США. Решающим для него стала победа над Хиллари Клинтон в штате Пенсильвания, и эта победа дала ему 20 голосов выборщиков. Пенсильвания не выбирала республиканцев с 1988 г. АР уже объявило миллиардера победителем, по данным Washington Post, он заручился голосами 276 выборщиков, для победы ему было нужно 270. В этот же день стало известно, что на выборах в конгресс республиканцы сохранили контроль за палатой представителей и сенатом.

Клинтон позвонила Трампу и признала поражение, сообщает CNN со ссылкой на источники. Затем это подтвердил сам Трамп, который вышел к своим избирателям. Он сказал, что она его поздравила с победой, а он же поздравил ее и ее семью с тем, что она так упорно боролась.

Руководитель избирательного штаба Клинтон Джон Подеста отказался говорить с журналистами и избирателями, предложив им подождать, пока голоса не подсчитают окончательно: разрыв между кандидатами в некоторых штатах очень мал. Он отметил, что Клинтон провела изумительную кампанию, и пообещал, что штаб сделает все заявления завтра. Сторонникам Клинтон он посоветовал разойтись по домам.

Трампа уже начали поздравлять ультраправые политики. Нидерландский националист Герт Вилдерс написал в Twitter, что американцы «возвращают себе свою страну». «То же сделаем и мы», - добавил он. «Браво!» - написал основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен. «Американцы хотят, чтобы Дональд Трамп стал народным президентом. Сегодня - США, завтра - Франция», - прокомментировал он. Его дочь - нынешний лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен поздравила нового президента США Трампа и американский народ, который теперь свободен.

Joshua Roberts / Reuters Избиратели, поддерживающие Дональда Трампа, ликуют у Белого Дома в Вашингтоне 1/8 Rick Wilking / Reuters Сторонники Хиллари Клинтон в Нью-Йорке не смогли скрыть разочарования 2/8 John Locher / AP Республиканцы ликуют на Таймс-сквер 3/8 Evan Vucci / AP Сторонники Дональда Трампа наблюдают за итогами голосования на Таймс-Сквер в Нью-Йорке 4/8 Frank Franklin II / AP Избиратели, голосовавшие за Хиллари Клинтон, не сдерживали слезы 5/8 Frank Franklin II / AP Сторонники Клинтон в одном из центров поддержки демократов в Нью-Йорке 6/8 Charles Krupa / AP Один из волонтеров в предвыборном штабе Хиллари Клинтон 7/8 Jonathan Ernst / Reuters Сторонники Трампа в предвкушении его победы 8/8

Поздравить Трампа пообещала и думская фракция ЛДПР. «Мы наверстаем ему телеграмму с поздравлениями: «Дорогой Дональд, поздравляем вас с заслуженной победой. Бабушка Хиллари пускай отдыхает», - сказал журналистам лидер партии Владимир Жириновский (далее все цитаты по агентству «Москва). Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что после инаугурации Трамп может и отказаться от предвыборных заявлений о том, что с Россией нужно выстраивать конструктивные отношения. «История, в том числе и новейшая, знает немало примеров, когда предвыборная риторика победившего кандидата менялась в деструктивную сторону по отношению к России. И можно предположить, что Трамп просто играл с теми или иными электоральными группами, которые были не согласны с резкой риторикой госпожи Клинтон», - отметил он. Единоросс Сергей Железняк, напротив, выразил надежду, что из лексикона Вашингтона уйдет антироссийская риторика, на которую делала ставку Клинтон. «Мы готовы к сотрудничеству с новыми американскими властями по всем тем вызовам, которые сегодня существуют, - сказал он. - Дональд Трамп провел очень непростую кампанию, и его можно поздравить с заслуженной победой». «По сути, результаты состоявшихся выборов президента США стали доказательством того, что люди устали от искусственной конфронтации и навязываемой глобализации. Ход и итоги завершившейся избирательной кампании продемонстрировали раздражение американцев агрессивностью и неэффективностью политики предыдущей вашингтонской администрации, которая делала американцев заложниками своих непродуманных и разрушительных действий», - сказал он «Ведомостям». Депутат-единоросс Вячеслав Никонов назвал выборы протестными, но добавил, что их резултьтаты дают шанс для разрядки в отношениях США и России. Он напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп «выступал с позицией изоляционизма» и говорил, что «Америка должна заниматься своими внутренними делами».

Надеется на улучшение двусторонних отношений и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он отметил, что не ожидал такого результата выборов, потому что Трамп шел против системы, а «американцы приучили» верить, что система всегда будет сильнее.

Министр о бороны Германии Урсула фон дер Лейен сказала телеканалу ARD, что результаты выборов стали для нее «огромным шоком». «Думаю, Трамп знает, что это было голосование не за него, а, скорее, против Вашингтона, против истеблишмента». «Меня скоро назовут мистер Brexit!» - пророчески написал Трамп в Twitter 18 августа.

Рынки отреагировали на новости из США паникой. Инвесторы начали бегство из рисковых активов, фьючерсы на индекс S&P 500 обрушились на 5% и торги ими были приостановлены. Японский Nikkei 225 терял 5,4%. Нефть подешевела, золото подорожало. Цена январских фьючерсов на Brent снижалась до $44,5 за баррель, к 10.00 котировки чуть скорректировались - до $45,2 за баррель. Вслед за мировыми рынками вниз пошли и российские: индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли 1,2-1,3%, отмечает «Интерфакс». Новости о Трампе обрушили курс мексиканского песо и вызвали взлет курса иены, которую многие рассматривают как защитный актив и покупают при взлете волатильности. Иена в паре с долларом США взлетела на 3,4% (до 101,74 иены за доллар), что негативно для прибылей японских экспортеров.