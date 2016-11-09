Мировые рынки рушатся на сообщениях о победе Трампа

Фьючерс на S&P 500 упал на 5%, золото подорожало на столько же

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привела к обвальному падению на рынках. Доллар США, мексиканский песо и акции стали падать по мере поступления информации о том, что Трамп выигрывает в ключевых колеблющихся штатах, таких как Флорида и Огайо, а шансы Хиллари Клинтон на победу снижаются.

Курс мексиканского песо, который наиболее чутко реагировал на электоральные шансы Трампа, выступавшего против иммиграции и обещавшего построить стену на границе с Мексикой, рухнул более чем на 13% до рекордно низких 20,7 песо за доллар. Это самое значительное падение мексиканской валюты с 1994-1995 гг., когда в стране разразился кредитный кризис, сопровождавшийся существенной девальвацией.

Фьючерсы на индекс S&P 500 потеряли на Chicago Mercantile Exchange максимально возможные в ночное время 5%, после чего торги ими были приостановлены; после возобновления торгов масштаб снижения несколько уменьшился. А падение фьючерса на Dow Jones в пунктах (более 800) превысило обвал после терактов 11 сентября 2001 г. и во время острой фазы кризиса 29 сентября 2008 г.

Вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре упала с 82% во вторник вечером до 47%, сообщает Bloomberg.

Фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific упал более чем на 2%, наибольшее снижение показали рынки Японии (-5,3%), Индии и Новой Зеландии. Если Трамп станет президентом и обе палаты конгресса – сенат и палата представителей – окажутся под контролем республиканцев (а в сенате в результате частичных выборов они получили большинство, несмотря на предсказывавшуюся возможную его потерю), «он сможет делать, что хочет», сказал Blooomberg Норихиро Фуджито, старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities: «Мы наблюдаем резкий выход из позиций по всему миру, поскольку инвесторы столкнулись с неожиданной ситуацией, требующей ухода от рисков».

Курс доллара упал на 3,6% к иене до 102,26 иены за доллар, на 2,4% - к евро (до $1,12). К швейцарскому франку американская валюта снизилась на 2,3%.

Золото подорожало почти на 5% до $1337; рост оказался самым значительным с конца 24 июня, когда рынки отреагировали на принятое на референдуме решение Великобритании выйти из Евросоюза. Затем котировки несколько снизились - до $1308 к 11.00 мск. «Реакцию Трампа на будущие события, если он станет президентом, может быть непросто предсказать, и он может занимать более конфронтационную позицию, - цитирует Bloomberg Дэвида Леннокса, аналитика по сырьевым рынкам Fat Prophets в Сиднее. - Нужно быть в золоте, это безопасная гавань. Мы ожидаем роста его цены до $1340-1350 в случае победы Трампа». По консенсус-прогнозу более 20 аналитиков, опрошенных Bloomberg накануне выборов, в случае победы Трампа золото может вырасти в цене до $1395.

Цена нефти Brent падала до $44,5 за баррель, потом несколько скорректировалась - до $45,7 (-0,7%).

Восторг и слезы американских избирателей