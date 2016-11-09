Трамп обеспечил победу в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил себе победу в ключевом штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом он набрал уже 264 голоса из необходимых 270. Оставшиеся голоса он с гарантией наберет в Аризоне или Висконсине и станет новым президентом США, следует из электоральной карты The Washington Post. СBS News считает, что об уверенной победе Трампа в Пенсильвании говорить пока нельзя.

Не дожидаясь окончательных результатов, спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан уже поздравил Трампа с победой. Так же поступила лидер французских правых, руководитель «Национального фронта» Марин Ле Пен. О том, что Трамп становится новым президентом США, сообщил и канал Bloomberg.