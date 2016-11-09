Путин надеется на выход из кризиса в отношениях с США

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу, который выиграл президентские выборы в США. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин в послании «выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности».

Российский лидер уверен, что «выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества».

Трамп уже после избрания заявил, что США должны дружить со всеми странами, которые хотят дружить с Америкой.