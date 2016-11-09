Трамп: США будут дружить со всеми странами, которые хотят дружить с Америкой

CША должны дружить со всеми странами, которые хотят дружить с Америкой, заявил избранный президент Дональд Трамп. Он выступил перед сторонниками в Нью-Йорке после того, как стало известно о его победе на выборах. Он пообещал начать выполнение срочной задачи по возрождению нации и обновлению американской мечты. «Америка отныне не будет соглашаться ни на что, кроме самого лучшего, - цитирует его The Wall Street Journal. - Мы должны вернуть стране ее судьбу и мечтать о великом, дерзко и отважно. Мы должны это».

Он отметил, что страна должна быть благодарна Хиллари Клинтон за ее службу, но призвал американцев объединиться. Он пообещал, что будет президентом для всех американцев, и это ему важно. Обращаясь к тем, кто ранее решил его не поддерживать, он сказал, что ему нужна их помощь и сотрудничество ради объединения страны. «Кампания завершилась, но наша работа только начинается, - заключил он. - Я люблю эту страну».

По словам Трампа, Хиллари Клинтон позвонила ему и признала поражение. Сама она еще к журналистам и избирателям не выходила. Руководитель ее предвыборной кампании Джон Подеста пообещал, что все заявления будут сделаны 9 ноября.