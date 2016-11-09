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Мировые рынки оправляются от шока, вызванного победой Трампа

Инвесторов могло несколько успокоить выступление нового президента США; российские акции и рубль растут
Настроения инвесторов, поначалу шокированных победой Трампа, улучшились
Настроения инвесторов, поначалу шокированных победой Трампа, улучшились
Michael Probst / AP

Обвальное падение мировых фондовых рынков и курсов некоторых валют, таких как доллар США и мексиканский песо, наблюдавшееся по мере роста шансов Дональда Трампа на победу в президентских выборах, сменилось некоторым восстановлением.

Фьючерсы на индекс S&P 500 поначалу потеряли на Chicago Mercantile Exchange максимально возможные в ночное время 5%, после чего торги ими были приостановлены (в предыдущий раз это происходило после падения, спровоцированного июньским решением Великобритании выйти из Евросоюза). После возобновления торгов фьючерсы стали отыгрывать потери, и к 13.00 мск снижение составляло 1,4%.

Мировые рынки рушатся на сообщениях о победе Трампа
Мировые рынки рушатся на сообщениях о победе Трампа
Фьючерс на S&P 500 упал на 5%, золото подорожало на столько же

Азиатские рынки не успели восстановиться, наибольшее снижение показали фондовые индексы Японии (-5,3%), Индии и Новой Зеландии. Став президентом, Трамп «сможет делать что хочет», поскольку республиканцы на частичных перевыборах сохранили контроль над обеими палатами конгресса, объяснял в период азиатской торговой сессии страхи участников рынков Норихиро Фуджито, старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities (цитата по Bloomberg). Однако выступление Трампа после того, как стало ясно, что он победил, «звучало гораздо более по-президентски, чем на любом этапе предвыборной кампании», сказала Financial Times Кэтлин Брукс из City Index. По ее мнению, эта речь частично помогла рынкам успокоиться. «Фактически можно утверждать, что этот аутсайдер выступил с победной речью, которая была абсолютно в стиле истеблишмента, и это смягчило напряжение на рынках», – считает Брукс.

Трамп победил

«Для Америки настало время перевязать раны раздора, – заявил Трамп. – Я обещаю каждому гражданину на нашей земле, что буду президентом для всех американцев».

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Панъевропейский индекс Stoxx 600, упавший в начале торгов на 2,4%, затем поднялся, показывая снижение на 0,3%. Индексы Великобритании, Германии и Франции демонстрируют падение в диапазоне от 0,2 до 1,2%. Более глубокое падение (на 2%) показывает индекс развивающихся рынков, поскольку эти страны могут пострадать от протекционистской политики Трампа.

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«Это впечатляющее восстановление для рисковых активов, – сказал Bloomberg Крейг Коллинз, управляющий директор по торговле процентными инструментами Bank of Montreal в Лондоне. – Похоже, к открытию рынка США мы даже можем подойти без изменений».

Первая реакция рынков на победу Трампа негативна, но страх неизведанного может оказаться чрезмерным, отмечает Колин Маклин, управляющий директор SVM Asset Management. «Рынкам может понадобиться несколько месяцев, чтобы выявить победителей и проигравших в новом мировом порядке. Но американская и мировая экономики начинают [новый этап] ростом. Ситуация с корпоративными прибылями благоприятная, показатели за прошедший квартал превышают ожидания. Выборы прошли, и инвесторы на рынке США должны в большей степени оценивать результаты конкретных компаний», – полагает он (цитата по FT).

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Российские индексы ММВБ и РТС за первую минуту торгов потеряли 1,2-1,3%, но к 14.30 демонстрируют рост на 1,2 и 1,75% соответственно. Первоначальная оценка результатов президентских выборов в США аналитиками «Сбербанка CIB» – «медвежья для активов развивающихся рынков, но позитивная для российских активов по сравнению с ними». В краткосрочной перспективе акции и облигации развивающихся рынков могут продолжить снижение, поскольку победа Трампа говорит о возможном развороте в процессе глобализации и усилении протекционизма. Наиболее негативные последствия это может иметь для Китая и Мексики, а также для российских сталепроизводителей, говорится в отчете «Сбербанка CIB». Пока же российский рынок акций в целом может показать рост в связи с поствыборными надеждами на смягчение или снятие санкций со стороны США, но эффект этот будет недолгим, считают в «Сбербанке CIB».

Золото подорожало почти на 5% до $1337, когда стало ясно, что Трамп побеждает в ключевых штатах; рост оказался самым значительным с момента после британского референдума. Затем котировки снизились – до $1302 к 14.30 мск (+2,1%). Консенсус-прогноз более 20 аналитиков, опрошенных Bloomberg накануне выборов, показывал, что в случае победы Трампа золото может подорожать до $1395.

Цена нефти Brent падала до $44,5 за баррель, но впоследствии отыграла все потери, вернувшись к $46.

Восторг и слезы американских избирателей
Настроения менялись по мере распределения голосов в пользу Трампа

На валютном рынке больше всего пострадал мексиканский песо, который обрушился более чем на 13% до рекордно низких 20,78 песо за доллар. Это было самое значительное падение со времен долгового кризиса 1994-1995 гг. в Мексике и наибольшее снижение среди всех валют в среду. После некоторого восстановления курс все равно показывает падение более чем на 9%. Рост популярности Трампа на праймериз начался с его заявления о том, что «насильники и убийцы» из Мексики приезжают в США и что он готов построить стену на границе с Мексикой.

Доллар на международном рынке пострадал из-за падения ожиданий относительно возможного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре. Но и здесь потери уже частично отыграны. Если евро вырастал на 2,4% до $1,12, то затем рост сократился до 0,7%, а курс – до $1,11. Иена, подскочившая на 3,6%, показывает рост на 1,6% до 103,45 иены за доллар.

Аналитики «Сбербанка CIB» полагают, что выступление Трампа против свободы торговли в долгосрочной перспективе негативно для цен на нефть, и не исключают, что курс рубля в ближайшее время снова протестирует уровень 65 руб./$. Однако если Трампу удастся восстановить доверие рынков, доллар к концу года может ослабеть, опустившись даже до 61 руб./$. После первоначального снижения на утренних торгах рубль растет, прибавляя 40 коп., доллар стоит 63,37 руб.

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Неожиданный выбор в необычных местах

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В некоторых городах США голосование проходило в необычных для этого местах. Так, в одном из супермаркетов Нэшнл-Сити в Калифорнии избиратели смогли отдать свои голоса за кандидатов прямо в торговом зале
Mike Blake / Reuters
В некоторых городах США голосование проходило в необычных для этого местах. Так, в одном из супермаркетов Нэшнл-Сити в Калифорнии избиратели смогли отдать свои голоса за кандидатов прямо в торговом зале
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В Филадельфии один из участков был организован в гараже
Charles Mostoller / Reuters
В Филадельфии один из участков был организован в гараже
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В Чикаго избирательный участок обустроили в прачечной
Jim Young / Reuters
В Чикаго избирательный участок обустроили в прачечной
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Также для голосования в Чикаго приспособили парикмахерскую
Jim Young / Reuters
Также для голосования в Чикаго приспособили парикмахерскую
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В калифорнийском городе Лонг-Бич отдать голоса за кандидатов можно было в буддистском храме
Jae C. Hong / AP
В калифорнийском городе Лонг-Бич отдать голоса за кандидатов можно было в буддистском храме
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Избирательный участок, расположенный в пожарной станции Арлингтона, штат Вирджиния
Michael Reynolds / EPA / Восток фото
Избирательный участок, расположенный в пожарной станции Арлингтона, штат Вирджиния
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Еще одно нестандартное место для голосования - кафе в Филадельфии
Charles Mostoller / Reuters
Еще одно нестандартное место для голосования - кафе в Филадельфии
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Голосовать в Чикаго можно было в салоне подержанных автомобилей
Jim Young / Reuters
Голосовать в Чикаго можно было в салоне подержанных автомобилей
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К избирателям, которые не могли придти на участки самостоятельно, выезжали волонтеры. На фото: мама с новорожденным сыном делает свой выбор в одной из клиник Лос-Анджелеса
Richard Vogel / AP
К избирателям, которые не могли придти на участки самостоятельно, выезжали волонтеры. На фото: мама с новорожденным сыном делает свой выбор в одной из клиник Лос-Анджелеса
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В небольшом городке Довер избирательный участок обустроили в гостиной одной из семей
Nick Oxford / Reuters
В небольшом городке Довер избирательный участок обустроили в гостиной одной из семей
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