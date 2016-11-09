ЦБ не видит серьезных рисков для финансового сектора России в связи с победой Трампа

ЦБ России не видит серьезных рисков для финансового сектора России в связи с избранием президентом США Дональда Трампа, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Мы не ждем серьезных рисков», - сказала она, отметив, что у Банка России есть все инструменты, если понадобится поддержать финансовый сектор.

По ее словам, наблюдавшаяся волатильность на мировых и российском рынках после объявления результатов выборов в США уже нивелировалась.

Она отметила, что российский рынок реагирует существенно меньше, чем многие другие рынки развитых и развивающихся стран. «Думаю, что в этом случае, как и в случае с Brexit, в основном сценарии никакого очень серьезного влияния на наш рынок не будет.