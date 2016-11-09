Клинтон поздравила Трампа с победой

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон поздравила республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает телеканал CNN. Клинтон позвонила Трампу по телефону и официально признала свое поражение.

Миллиардер Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США. Решающим для него стала победа в штате Пенсильвания, которая дала ему 20 голосов выборщиков. Пенсильвания не выбирала республиканцев с 1988 г.

По данным Washington Post, он заручился голосами 276 выборщиков, для победы ему было нужно 270. В этот же день стало известно, что на выборах в Конгресс республиканцы сохранили контроль за Палатой представителей и Сенатом.