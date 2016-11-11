Сноуден не опасается экстрадиции в США из-за результатов президентских выборов

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не боится, что Россия передаст его США после избрания президентом США республиканца Дональда Трампа, пишет The Guardian.

По данным издания, Сноуден 10 ноября провел видеотрансляцию, где заявил, что «было бы безумным исключить» возможность заключения соглашения Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об его экстрадиции и судебном разбирательстве.

«Если бы меня беспокоила безопасность, если бы безопасность и мое будущее были единственным, что меня волнует, я все еще был бы на Гавайях», - приводит издание слова Сноудена.

Эдвард Сноуден в июне 2013 г. передал журналистам The Guardian и The Washington Post секретные материалы, касающиеся программы слежки американских спецслужб по всему миру. В частности, его разоблачения вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Власти США объявили Сноудена в розыск по обвинению в шпионаже, после чего он перебрался через Гонконг в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 г. срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство.