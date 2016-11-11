Ледяной дождь вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье

Из-за ледяного дождя в Подмосковье случились массовые обрывы линий электропередачи. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное минэнерго, сильнее всего пострадали Наро-Фоминский, Дмитровский, Солнечногорский, Клинский и Сергиево-Посадский районы.

Электроснабжение восстанавливают почти 300 энергетиков и 107 единиц техники. Приведены в готовность передвижные источники электроснабжения для подключения объектов социальной сферы и жилых домов. Также организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередач.

Ранее сообщалось, что из-за обледенения контактных проводов и путей в европейской части России задерживаются поезда и электрички. В Москве зафиксированы случаи падения обледеневших веток и деревьев. Также сообщалось об массовых отключениях электричества в Калужской области.