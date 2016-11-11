Баффетт вернулся на второе место в списке богатейших людей планеты

Инвестор Уоррен Баффетт, основатель компании Berkshire Hathaway, смог вернуться на второе место в списке самых состоятельных людей мира после того, как американцы выбрали Дональда Трампа новым президентом США, сообщает Bloomberg.

Из-за колебаний на мировых рынках, а главным образом благодаря скачку акций банка Wells Fargo состояние Баффетта за неделю выросло на $5,8 млрд до $70,2 млрд. Отмечается, что на прошедших выборах инвестор активно поддерживал соперницу Трампа, Хиллари Клинтон.

Самый богатый человек планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс сохранил первую строчку с показателем $87,1 млрд.

Глава испанского ритейлера Inditex Амансио Ортега потерял $2,5 млрд и опустился со второго на третье место ($69,9 млрд), директор Amazon Джефф Безос стал беднее на $3,9 млрд и занял четвертую строчку ($64,6 млрд).

Руководитель мексиканской телекоммуникационной компании Movil SAB Карлос Слим потерял $5,4 млрд после того, как песо опустился до исторического минимума в паре с долларом.