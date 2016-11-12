Киев готовит ноту протеста Польше после сожжения украинского флага

Украина ожидает «неотложной реакции» Польши на «позорный акт вандализма» - сожжение украинского флага в ходе марша националистов в Варшаве. Об этом заявил в пятницу, 11 ноября, временный поверенный посольства Украины в Польше Василий Зварич, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство «Укринформ» со ссылкой на слова Зварича, посольство Украины готовит официальную ноту в МИД Польши. Политик полагает, что «подавляющему большинству поляков, которые по-дружески настроены к украинцам, также противно было наблюдать за сожжением флага».

Зварич добавил, что действия, оскорбляющие национальные символы суверенного и дружественного соседнего государства, которым для Польши является Украина, не могут считаться приемлемыми. Они также не должны происходить в стране, с которой Киев развивает стратегическое партнерство, указал он.

Дипломат выразил надежду на то, что люди, которые сожгли флаг, «понесут заслуженное наказание, а подобных инцидентов в будущем больше не будет».

В пятницу более 100 000 польских националистов устроили митинг в Варшаве. Участники марша таким образом отмечали День независимости Польши.

Как писала gazeta.pl, митингующие сожгли во время шествия флаг Украины, перед этим растоптав.