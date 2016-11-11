В Польше на марш националистов вышли около 100 000 человек

В Варшаве в шествии, организованном националистами к Дню независимости Польши, участвуют около 100 000 человек, передает «РИА Новости».

«Марш независимости» начался еще днем в центре города, в Варшаве у Национального стадиона на сцене идет праздничный концерт. Участники шествия выкрикивают лозунг «Польша — бастион Европы», они также скандируют антимигрантские лозунги.

По информации правоохранительных органов, марш пока проходит без происшествий. Безопасность в Варшаве в День независимости обеспечивают 7000 полицейских.