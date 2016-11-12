Путин: Россия никому не угрожает и не собирается

Президент России Владимир Путин недоумевает по поводу беспокойной реакции западных партнеров на военные учения российской армии. По его словам, Россия никому не угрожает и никому не собирается угрожать. Об этом российский лидер заявил в субботу, 12 ноября, во время общения с работниками предприятия «Автодизель» (Ярославский моторный завод, входит в группу ГАЗ).

При этом, подчеркнул Путин, российская армия боеспособна, она стала современной и высокоэффективной. Он подтвердил, что в разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок. Это связано с тем, пояснил глава государства, что «у нас территория самая большая в мире» и «нам нужно надежно обеспечить безопасность своей собственной страны, своего собственного народа».

Эти учения иногда, заметил президент, «почему-то беспокоят наших партнеров, условно назовем их так». «Когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, а они почему-то сразу начинают нервничать, нервные такие», - возмутился он.

Президент напомнил, что сейчас в России продолжает реализовываться программа развития армии. Особое внимание уделяется и будет уделяться таким компонентам вооруженных сил, как информатизация, разведка - как агентурная, так и техническая, системам связи, современному высокоточному и высокотехнологичному вооружению.