В Донецке за убийство Моторолы задержаны шесть украинских националистов

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает о задержании шести членов украинской националистической группировки, причастных к убийству командира батальона ополченцев «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).

«11 ноября в результате проведенных МГБ ДНР оперативно-розыскных мероприятий в Донецке задержаны шесть активных членов украинской националистической организации "Misanthropic Division", лидеры которой ранее взяли на себя ответственность за убийство легендарного командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, более известного как Моторола», - сказал журналистам представитель пресс-службы МГБ ДНР.

«Активисты "Misanthropic Division" поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории республики», - подчеркнул представитель министерства.

Арсен Павлов (Моторола) был убит 16 октября вечером в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте. В министерстве обороны ДНР обвинили в покушении украинских диверсантов.