Суд Украины опроверг санкционирование обысков у Шустера

Пресс-служба Печерского районного суда столицы Украины опровергла вечером в субботу, 12 ноября, информацию о вынесении постановления об обысках по месту проживания ведущего ток-шоу «Шустер LIVE» Савика Шустера. Об этом говорится в сообщении на официальной странице пресс-службы суда в Facebook.

«2 ноября 2016 г. следственным судьей Печерского районного суда Киева В. Карабанем в открытом судебном заседании были рассмотрены ходатайства прокурора о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые пребывают в собственности кипрских компаний и банков Республики Кипр, которые касаются предоставления или возвращения финансового кредита предоставленного Савику Шустеру по договору займа (копии документа). Таким образом, в производстве суда ходатайств органов досудебного расследования или прокурора о предоставлении обыска, касающихся Савика Шустера, не находилось», - указывается в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в субботу на странице канала Шустера «3S.tv» в Facebook появилась информация о том, что Печерский суд разрешил провести обыски по месту жительства украинского телеведущего. Шустер и его команда заявили, что считают это решение политическим давлением, которое в итоге в ближайшие недели приведет к закрытию телестудии.

Ранее налоговая инспекция оштрафовала телестудию журналиста за несвоевременную подачу отчетной документации. Кроме того, украинские власти лишали Шустера права работать на Украине, но позднее он восстановил это право.