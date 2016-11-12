Украинский Геническ начал получать газ из Крыма

Город Геническ и Генический район Херсонской области Украины начал получать газ от Республики Крым. Об этом заявила в субботу, 12 ноября, пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова.

«В 20.28 мск подача газа на Украину по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Республики Крым Сергея Аксёнова была организована. После осуществления всех необходимых технических и регламентных работ (...) главный инженер управления магистральных газопроводов "Черноморнефтегаза" открыл кран», - указывается в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в субботу президент России Владимир Путин отдал распоряжение снова помочь с поставками газа в украинский город Геническ. Просьбу о помощи от жителей Генического района передал Путину глава Крыма Сергей Аксенов. «Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, обостряется ситуация прошлого года, когда люди остались без тепла», - признался он.

В январе этого года власти Геническа Херсонской области на юге Украины обратились к России с просьбой о поставках газа в связи с сильными морозами. Путин рассмотрел это обращение и поручил проработать вопрос о возможности поставок газа, исходя из гуманитарных соображений.