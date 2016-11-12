Российские военные рассказали о маневрах авианосной группы ВМФ у берегов Сирии

Авианосная группа ВМФ России во главе с тяжелым крейсером «Адмирал Кузнецов» маневрирует в восточной части Средиземного моря, у берегов Сирии, сообщил командир «Адмирала Кузнецова» капитан первого ранга Сергей Артамонов в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

По словам командира крейсера «Петр Великий» капитана первого ранга Владислава Малаховского, «наши потенциальные "партнеры", как говорят, должны видеть, что мы из себя представляем».

«Над нами никто не летает, такую мощь представляют два крейсера ("Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий"). Полеты осуществляются с палубы авианесущего тяжелого крейсера. Производятся полеты практически ежедневно в течение четырёх дней», - заявил Малаховский.

Накануне российский военно-дипломатический источник сообщил «Интерфаксу», что корабельная авианесущая группа ВМФ России в Средиземном море непрерывно ведет подготовку к нанесению ударов по террористам и «готова к началу операции в любой момент времени».

По его словам, присутствующие у побережья Сирии российские разведывательные корабли ведут активную разведку в прибрежной зоне и в глубине территории страны.

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В составе группы, в частности, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и фрегат «Адмирал Григорович».