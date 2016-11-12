Комитет Госдумы одобрил повышение ставки акциза на сигареты

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку о повышении ставки акциза на сигареты на 2017-2019 гг. Соответствующая поправка была подготовлена правительством России ко второму чтению законопроекта.

Согласно документу, одобренному в первом чтении, ставку акциза на сигареты предлагалось установить в 2017 г. на уровне 1562 руб. за 1000 + 13% расчетной стоимости, в 2018 г. - 1718 руб. за 1000 + 13% расчетной стоимости, в 2019 г. - 1890 руб. за 1000 + 13% расчетной стоимости.

Поправками ко второму чтению адвалорную (выраженную в процентах) часть ставки предлагается повысить с 13% до 14,5% на все три года, сообщил на заседании комитета замминистра финансов России Илья Трунин. Кроме этого, поправками ко второму чтению будут повышены ставки акциза на все виды игристого вина.

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