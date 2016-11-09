Правительство готовит новое повышение акциза на сигареты – «Коммерсантъ»

Сегодня в правительстве обсудят повышение адвалорной части акциза на сигареты в 2017 г. с запланированных 13% до 14,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Обсуждение инициировано Минфином, норма может дополнить пакет поправок в Налоговый кодекс ко второму чтению. 2 ноября депутаты Госдумы уже утвердили повышение специфической части сигаретного акциза в следующем году на 10% — до 1560 руб. за 1000 сигарет. Эту часть платят все производители сигарет. Адвалорную – те, кто продает сигареты 71,7 руб. за пачку, это 92,1% рынка.

Производители сигарет обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой сохранить адвалорную часть на нынешнем уровне, отмечает издание, ссылаясь на тексты их писем. В числе подписантов - гендиректор JTI Россия Дин Гилфиллан, управляющий директор «BAT Россия» Аттила Кундрак и президент аффилированных компаний Philip Morris International в России и Белоруссии Бертран Бонвин. В Imperial Tobacco обращения подписывать не стали. Представитель компании Андрей Рогов заявил, что компания поддерживает пропорциональное увеличение всех составляющих акциза ради наполнения бюджета.

Авторы писем указывают на то, что дополнительная индексация адвалорной части неравномерно распределит налоговую нагрузку между ценовыми сегментами и приведет к увеличение цен на табачную продукцию на 14–16 руб. за пачку без учета роста себестоимости производства. По их расчетам, в результате цена пачки сигарет составит 15% ежедневного располагаемого дохода среднестатистического потребителя, а при низких доходах — около 23%. «Это подтолкнет все категории курильщиков к активному переключению на более дешевую продукцию, в том числе нелегальную»,— отмечают производители сигарет.