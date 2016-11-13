В Молдавии начался второй тур президентских выборов

В Молдавии в воскресенье начался второй тур президентских выборов, в 7.00 по местному времени открылись избирательные участки. Они закроются в 21.00 по местному времени (22.00 мск), сообщили «Интерфаксу» в Центральной избирательной комиссии.

Открыто более 2000 участков по всей республике и 100 участков за рубежом. За голосованием будут следить 2500 местных наблюдателей и 500 зарубежных.

За пост президента республики борются пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре выборов Додон набрал 47,98% голосов, Санду - 38,71%. В первом туре принимали участие девять кандидатов.