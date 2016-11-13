Латвийские пограничники избавляются от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова

Государственная погранохрана (ГПО) Латвии намерена в течение полутора лет заменить автоматы советского производства оружием, которое соответствует стандартам НАТО.

Как заявил BNS начальник ГПО Нормунд Гарбарс, «есть четкая программа, как это произойдет, и самое важное, что этот процесс уже начался».

Он надеется, что на параде в честь столетия Латвии в 2018 г. пограничники не будут маршировать с оружием советского производства.

Еще в начале прошлого года ГПО признала, что на вооружении пограничников есть автоматы Калашникова и пистолеты Макарова. Лишь отдельные сотрудники охраняли латвийскую границу с оружием других моделей.