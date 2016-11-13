У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

У берегов Новой Зеландии, в 95 км от города Крайстчерч произошло мощное землетрясение, передает BBC.

Геологическая служба США зарегистрировала толчки магнитудой 7,8 около полуночи по местному времени (в ночь на понедельник). Через два часа была объявлена угроза цунами. Жителям советуют подняться на возвышенность или проехать вглубь Южного острова.

«Первая волна может быть не самой большой. Активность цунами будет продолжаться в течение нескольких часов», - сообщило в Twitter министерство гражданской обороны и управления по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии (MCDEM).

Крайстчерч до сих пор не оправился полностью от землетрясения 2011 г., унесшего жизни 185 человек.