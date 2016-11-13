Россия координирует с Ираном антитеррористическое взаимодействие по Сирии – Матвиенко

Россия ценит взаимодействие с Ираном по Сирии и в борьбе с международным терроризмом, страны плотно координируют свои действия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем меджлиса Ирана Али Лариджани.

По ее словам, по многим международным и региональным вопросам позиции России и Ирана либо близки, либо совпадают, что создает условия для сотрудничества двух стран на международных площадках.

По словам Матвиенко, после подписания совместного плана действий по иранской ядерной проблеме открылись новые возможности и условия для расширения экономического взаимодействия России и Ирана, сотрудничества в научной, гуманитарной, образовательной и культурной сферах.

В свою очередь Лариджани отметил, что Иран и Россия - важные партнеры и им, как соседям, нужно развивать отношения на устойчивой основе.

По мнению Лариджани, визит в Иран делегации Совета Федерации во главе со спикером палаты будет «важным моментом» в развитии двусторонних отношений.