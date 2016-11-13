Захарова назвала «дипломатической рутиной» контакты России со сторонниками Трампа и Клинтон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала российские контакты со сторонниками Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании в США «дипломатической рутиной». Об этом она сообщила в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

«Речь идет о том, что у нас были контакты с людьми, которые поддерживали и Трампа, и, конечно, поддерживали Клинтон. В первом случае были контакты по линии нашего посольства - у нас активный в этом смысле посол, он встречается с сенаторами - это были сенаторы-республиканцы. Не только посол встречался, были контакты с людьми, которые поддерживали Трампа. Просто понять, что грядет, какова повестка», - сказала она.

Отвечая на вопрос, были ли у российских дипломатов контакты со сторонниками Хиллари Клинтон, Захарова ответила: «Эти люди приезжали в Москву. Неоднократно». «Ни в том, ни другом случае мы не придавали этому какого-то большого значения, потому что это нормальное ведение..., дипломатическая рутина», - добавила она. Она добавила, что на всех выборах, где обозначаются кандидаты-фавориты, ведется работа «по изучению того, что они принесут в случае их победы».

«В нашем понимании "контакты", "предвыборный штаб" - вещи размытые. Для американцев там все очень субординировано. Почему они так взвились? Потому что люди из штаба - это, условно говоря, тот стафф, который святая святых такой невлияемости и, можно сказать, даже, наоборот, уязвимости кандидата», - пояснила она.