Молдавские избиратели голосуют во втором туре активнее, чем в первом – ЦИК

Во втором туре президентских выборов в Молдавии наблюдается более высокая активность избирателей, чем в первом, передает «Интерфакс».

Примерно за три часа до закрытия избирательных участков явка во втором туре превысила показатели первого тура и составила 49,07%, свидетельствуют данные Центризбиркома страны, которые приводит «РИА Новости». Как сообщается на сайте ЦИК страны, явка по итогам первого тура выборов составила 49,03%. Во втором туре, согласно местному законодательству, обязательного порога явки нет.

Избирательные участки закрываются в 21.00 по местному времени (22.00 мск).

В первом туре, по данным ЦИК, активность была более высокая в утренние часы, а во втором - к полудню.

Во втором туре выборов президента граждане Молдавии за рубежом и жители Приднестровья также голосуют более активно, чем в первом туре, сообщил «Интерфаксу» член Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан.

За пост президента республики борются пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре выборов Додон набрал 47,98% голосов, Санду - 38,71%. В первом туре принимали участие девять кандидатов.